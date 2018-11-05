У купчинских карьеров поселился загадочный грызун

СЕГОДНЯ 19:45 2018-11-05T19:47:01+03:00

Пользователи соцсети гадают, что за зверька заметили в вейк-парке

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Готовя купчинский вейк-парк к зиме, работники заметили маленького зверька на его территории. И рассказали о поселившемся на улице Димитрова создании в соцсети.

- На понтоне увидели гостя, который быстро смотался, но был потом застукан на берегу, - сообщили очевидцы.

Правда, определить, что за зверь водится рядом с так называемыми «купчинскими карьерами», не смогли.

- Хвост крысиный, на лапах перепонки. Толстый и пушистый, как морская свинка, - описали зверька очевидцы.

Пользователи соцсети предположили, что это ондатра, нутрия или водяная полевка.

- В воде вдоль Малой Балканской за гаражами такие тоже есть, - рассказал в комментариях петербуржец.

Впрочем, такому представителю фауны жители Фрунзенского района весьма удивились. Ведь «купчинские карьеры» сегодня представляют собой полузаброшенную и неухоженную территорию.

- Хоть живность есть в этом пруду! – обрадовалась местная жительница.

Территорию с карьерами, кстати, к 2020 году собираются облагородить и превратить в большой парк.