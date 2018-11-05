Петербург попал в ТОП-20 самых загрязненных городов Европы

СЕГОДНЯ 20:15 2018-11-05T20:15:30+03:00

Петербург вошел в двадцатку самых загрязненных городов Европы и занял 17-е место в рейтинге. Фото: Илья СТРЕБКОВ

Город на Неве занял 17-ю строчку не самого приятного рейтинга

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Северная столица вошла в ТОП-20 самых загрязненных городов Европы. На портале numbeo.com опубликовали рейтинг Pollution Index 2018 Mid-Year. На первом и третьем месте в нем значатся македонские города Тетово и Скопье соответственно. На втором оказался итальянский Неаполь.

Петербург занимается 17-ю строчку не самого приятного списка. Показатель среднегодового индекса загрязнения составил 64.47. При этом у Тетово он равен 97.57, а у самого чистого города на последней строчке - Хельсинки - 13.49 .

Соседствует город на Неве с Миланом, который расположился на 16-м месте, и Марселем на 18-м. Столица России оказалась чуть чище Петербурга, но тоже задержалась в двадцатке самых загрязненных городов Европы. Москва заняла 19-е место.

В тройке самых чистых городов Европы вместе со столицей Финляндии оказался Цюрих и Рейкьявик.