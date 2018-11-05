ЦСКА дома одержал победу над СКА в регулярном чемпионате КХЛ

СЕГОДНЯ 20:30 2018-11-05T20:32:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Для петербургского СКА встреча с московскими армейцами в столице не увенчалась успехом. ЦСКА обыграл хоккейный клуб из города на Неве со счетом 3:1. При этом первую шайбу соперникам отправил игрок СКА – на шестой минуте забил защитник Динар Хафизуллин. Москвичи ответили в том же первом периоде – на 15-й минуте забил Сергей Калинин. Еще два удара в ворота петербуржцев пришлись на 32-ю и 36-ю минуты от Константина Окулова и Янника Хансена.

ЦСКА одержал уже шестую победу подряд в матчах регулярного чемпионата КХЛ. Армейцы из Москвы по-прежнему находятся на первой строчке Западной конференции, но теперь уже с 42 очками. СКА остается на втором месте с 39 баллами.

Напомним, ранее нападающий ЦСКА Михаил Григоренко рассказал, что его команда перед встречей с петербуржцами находится в отличном эмоциональном и психологическом состоянии.