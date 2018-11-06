2018-11-06T07:45:23+03:00
Общество

Начало рабочей недели в Петербурге будет дождливым и туманным

Вторник, 6 ноября, не порадует горожан погодой, зато до выходных всего четыре дня
Петр КИБЕР
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Начало рабочей недели в Петербурге будет дождливым и туманным.Начало рабочей недели в Петербурге будет дождливым и туманным.Фото: Екатерина БОРМОТОВА
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Сегодня, 6 ноября, в Петербурге, как и по всей России начинается послепраздничная рабочая неделя. И, что приятно, она будет короткой – всего четыре дня. И природа как будто соглашаясь с окончанием выходных, тоже сменила ясную погоду на пасмурную.

- Утром в Санкт-Петербурге ожидается мелкий дождь и туман. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха составит от 6 до 8 градусов тепла, атмосферное давление будет слабо понижаться, - сообщается на сайте петербургского гидрометцентра.

И пусть на улице не слишком сухо, зато пока не по-ноябрьски тепло. Плюсовая температура будет сохраняться в городе на Неве и ближайшие два дня. Вплоть до четверга метеорологи прогнозируют от плюс восьми до плюс десяти градусов.

Но все же горожанам, особенно водителям стоит быть внимательными, ведь из-за тумана в утренние часы снизится видимость на дорогах, а постоянная морось сделает асфальт влажным и скользким.

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