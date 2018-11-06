Главный тренер СКА Воробьев: Матч с ЦСКА был проигран из-за персональных ошибок

СЕГОДНЯ 08:15 2018-11-06T08:15:56+03:00

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В Последнее время матчи петербургского СКА с московскими одноклубниками складываются не слишком удачно. Если в прошлые два сезона армйецы с Невы были грозным соперником для столичной команды, то теперь ситуация ровно обратная. Вчерашний матч петербуржцы проиграли вчистую – 1:3. После игры главный тренер СКА назвал причины неудачи.

- Нам забили голы после нескольких персональных ошибок. Барабанов, Бывальцев и Кузьменко могли сыграть лучше, - сказал Илья Воробьев на пресс-конференции.

При этом наставник похвалил Павла Дацюка, который вышел на лед после травмы.

- Молодец, сыграл на морально-волевых, - отметил тренер армейцев с Невы.

Стоит сказать, что началась игра достаточно ровно – команды обменялись заброшенными шайбами. В составе СКА отметился Динар Хафизуллин. Со счетом 1:1 клубы ушли на перерыв, вот во втором периоду москвичи дважды поразили ворота Шестеркина, чем и предопределили исход поединка.

Теперь СКА ждет следующей встречи – с екатеринбургским «Автомобилистом», в этом сезоне набравшим хороший ход.