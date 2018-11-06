2018-11-06T08:34:35+03:00
Общество

В Петербурге появился регулярный автобусный рейс в Лаппеенранту и Иматру

Пока маршрут будет выполняться дважды в неделю, но скоро станут ежедневными
Петр КИБЕР
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В Петербурге появился регулярный автобусный рейс в Лаппеенранту и Иматру.В Петербурге появился регулярный автобусный рейс в Лаппеенранту и Иматру.Фото: Александр ГЛУЗ
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Нет, наверное, такого петербуржца, кто хоть раз не ездил автобусом в Финляндию. Близость соседнего государства, а также простота получения виз, не дает иссякнуть потоку туристов из Северной столицы. Это постоянно толкает перевозчиков на организацию регулярных рейсов до Лаппеенранты и Иматры. С ноября в Петербурге появился и еще один маршрут.

- Пока рейсы отправляются два раза в неделю (по пятницам и воскресеньям), а в ближайшее время станут ежедневными, - сообщает пресс-служба транспортной компании.

Интересно, что маршрут будет захватывать сразу оба ближайших к Северной столице города и будет таким: Петербург-Выборг-Лаппеенранта-Иматра. И в обратном направлении.

Особенностью, которой перевозчик хочет привлекать пассажиров, станет беспроблемное прохождение границы, на которой не придется стоять в общей очереди. Это актуально, особенно в преддверии новогодних праздников, когда жители Петербурга стремятся съездить в гости к финскому Деду Морозу Йоллупукки, из-за чего на таможне можно простоять несколько часов.

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