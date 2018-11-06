Hyundai Creta оказался самым популярным «паркетником» в Петербурге

СЕГОДНЯ 09:10 2018-11-06T09:10:47+03:00

За прошедшие три квартала 2018 года, кроссовер купили почти три тысячи горожан

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Автомобильным миром правят кроссоверы. Доля таких автомобилей на рынке растет с каждым годом. И Петербург – не исключение. Все больше жителей Северной столицы выбирают «городские внедорожники».

- Hyundai Creta остается лидером продаж в своем классе по Петербургу, - сообщает агентство «Автостат Инфо».

Всего, за девять месяцев 2018 года, в городе на Неве было продано 2937 новых кроссоверов этой модели. По равнению с прошлым сезоном, прирост составил 19 процентов. Вторым идет Mitsubishi Outlander с 1753 единицами.

Это подтверждает и общероссийскую тенденцию. В целом, по стране, Creta также лидирует с большим отрывом. С января по сентябрь (включительно) в России продали 49 683 таких машины. Ближайший преследователь - Renault Duster с результатом 31 643 штуки.

Популярность корейскому кросоверу принесло соотношение цены, новизны и качества. Если Duster слишком уж бюджетный и «кондовый», то остальные конкуренты достаточно дороги, а в этой ценовой категории играют роль и каждые 50 тысяч рублей.

Напомним, что Hyundai Creta производится на заводе корейской компании в Санкт-Петербурге.