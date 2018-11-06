Hyundai Creta оказался самым популярным «паркетником» в Петербурге
Автомобильным миром правят кроссоверы. Доля таких автомобилей на рынке растет с каждым годом. И Петербург – не исключение. Все больше жителей Северной столицы выбирают «городские внедорожники».
- Hyundai Creta остается лидером продаж в своем классе по Петербургу, - сообщает агентство «Автостат Инфо».
Всего, за девять месяцев 2018 года, в городе на Неве было продано 2937 новых кроссоверов этой модели. По равнению с прошлым сезоном, прирост составил 19 процентов. Вторым идет Mitsubishi Outlander с 1753 единицами.
Это подтверждает и общероссийскую тенденцию. В целом, по стране, Creta также лидирует с большим отрывом. С января по сентябрь (включительно) в России продали 49 683 таких машины. Ближайший преследователь - Renault Duster с результатом 31 643 штуки.
Популярность корейскому кросоверу принесло соотношение цены, новизны и качества. Если Duster слишком уж бюджетный и «кондовый», то остальные конкуренты достаточно дороги, а в этой ценовой категории играют роль и каждые 50 тысяч рублей.
Напомним, что Hyundai Creta производится на заводе корейской компании в Санкт-Петербурге.