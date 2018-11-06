2018-11-06T09:10:47+03:00
Авто

Hyundai Creta оказался самым популярным «паркетником» в Петербурге

За прошедшие три квартала 2018 года, кроссовер купили почти три тысячи горожан
Петр КИБЕР
Поделиться:
Hyundai Creta оказался самым популярным «паркетником» в Петербурге. Фото: "Автостат Инфо"Hyundai Creta оказался самым популярным «паркетником» в Петербурге. Фото: "Автостат Инфо"
Изменить размер текста:

Автомобильным миром правят кроссоверы. Доля таких автомобилей на рынке растет с каждым годом. И Петербург – не исключение. Все больше жителей Северной столицы выбирают «городские внедорожники».

- Hyundai Creta остается лидером продаж в своем классе по Петербургу, - сообщает агентство «Автостат Инфо».

Всего, за девять месяцев 2018 года, в городе на Неве было продано 2937 новых кроссоверов этой модели. По равнению с прошлым сезоном, прирост составил 19 процентов. Вторым идет Mitsubishi Outlander с 1753 единицами.

Это подтверждает и общероссийскую тенденцию. В целом, по стране, Creta также лидирует с большим отрывом. С января по сентябрь (включительно) в России продали 49 683 таких машины. Ближайший преследователь - Renault Duster с результатом 31 643 штуки.

Популярность корейскому кросоверу принесло соотношение цены, новизны и качества. Если Duster слишком уж бюджетный и «кондовый», то остальные конкуренты достаточно дороги, а в этой ценовой категории играют роль и каждые 50 тысяч рублей.

Напомним, что Hyundai Creta производится на заводе корейской компании в Санкт-Петербурге.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Петербурге будут судить троих «полицейских», похитивших человека
Полиция поймала мошенника, который перепродал квартиру умершего петербуржца
У детской больницы на Васильевском острове прорвало трубу
Из-за упавшего на рельсы рюкзака на красной ветке петербургского метро стояли поезда
Малый ракетный корабль «Ураган» вернулся в Петербург после испытаний
Иркутская филармония заплатит 2 миллиона рублей Денису Мацуеву за выступление в Петербурге
В Петербурге появился регулярный автобусный рейс в Лаппеенранту и Иматру
Главный тренер СКА Воробьев: Матч с ЦСКА был проигран из-за персональных ошибок
Начало рабочей недели в Петербурге будет дождливым и туманным
ЦСКА дома одержал победу над СКА в регулярном чемпионате КХЛ
Петербург попал в двадцатку самых загрязненных городов Европы
У купчинских карьеров поселился загадочный грызун
На Дворцовой площади карета с лошадьми сбила велосипедиста
В Петербурге и Ленобласти нашли тысячу бутылок алкоголя без лицензии
В сборную России вызвали 5 футболистов «Зенита»
Нападающий ЦСКА рассказал о настрое своей команды перед встречей со СКА
Петербуржец встретил скорую помощь с боеприпасами и угрожал врачу расправой
В Петербурге за хранение наркотиков задержали солистов двух музыкальных групп
В Петербурге ищут поджигателей круглосуточного магазина
Петербург стал самым футбольным городом