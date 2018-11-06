Иркутская филармония заплатит 2 миллиона рублей Денису Мацуеву за выступление в Петербурге

СЕГОДНЯ 09:40 2018-11-06T10:22:05+03:00

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Классическая музыка – это всеобщее достояние и ценность. Иногда – очень значительная, в прямом смысле слова. Концерт пианиста Дениса Мацуева, который состоится в рамках VII Санкт-Петербургского Международного культурного форума, обойдется организаторам почти в 2,2 миллиона рублей.

- Оказание услуг для нужд Государственного автономного учреждения культуры Иркутская областная филармония, по выступлению в качестве солиста (фортепиано) Народного артиста России Дениса Мацуева, - говорится на сайте Госзакупок, где размещен лот.

Стоимость – 2 миллиона 198 тысяч рублей. Несмотря на то, что концерт пройдет в Северной столице, заказчиком значится именно Иркутская филармония, так как выступление состоится под ее эгидой.

Мероприятие пройдет 17 ноября в Государственной академической капелле города на Неве и будет состоять из второго концерта для фортепиано с оркестром до минор Сергея Рахманинова. Обычно его продолжительность не превышает 35 минут.