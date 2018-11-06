СЕГОДНЯ 10:02 2018-11-06T10:03:15+03:00

Малый ракетный корабль «Ураган» вернулся в Петербург после испытаний. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Судно прошло проверку суровым Белым морем и теперь готово к госприемке

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Малый ракетный корабль серии 22800 «Ураган», построенный на судостроительном заводе «Пелла» под Санкт-Петербургом, вернулся в город на Неве. Судно прошло ходовые испытания и стрельбы на Белом море и теперь готово к окончательной проверке на Балтике перед госприемкой.

- После завершения последнего этапа программы государственных испытаний в Балтийском море, до конца 2018 года малый ракетный корабль «Ураган» будет передан в состав Военно-Морского Флота, - сообщает пресс-служба Минобороны России.

Надо сказать, что всего для ВМФ будут построены 18 судов проекта 22800. Недавно на воду был спущен третий корабль – «Буря».

Справка «КП»:

Новейшие малые ракетные корабли проекта 22800 спроектированы петербургским конструкторским бюро «Алмаз». Их отличают высокая маневренность, живучесть и способность нести службу в суровых условиях крайнего севера.

Водоизмещение судна - около 800 тонн, скорость - свыше 30 узлов. Дальность хода – 3000 миль. Малые ракетные корабли будут оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия и современными артиллерийскими комплексами