2018-11-06T10:50:13+03:00
Происшествия

Из-за упавшего на рельсы рюкзака на красной ветке петербургского метро стояли поезда

Горожане сообщают о задержках в движении между станциями «Площадь Ленина» и «Девяткино»
Петр КИБЕР
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Из-за упавшего на рельсы рюкзака на красной ветке петербургского метро стояли поезда.Из-за упавшего на рельсы рюкзака на красной ветке петербургского метро стояли поезда.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Утренний трафик петербургского метрополитена был внезапно остановлен почти на полчаса. Около 10 утра 6 ноября движение от конечной станции красной линии «Площадь Ленина» и до «Девяткино» было остановлено. Во встречном направлении поезда шли с задержками.

- Поезда встали, говорят о постороннем предмете на путях, - сообщают петербуржцы в соцсетях.

Позднее появилась информация о том, что на «Площади мужества» под поезд мог упасть человек. Очевидцы говорят, что машинист вышел из вагона и смотрит под колеса. В итоге дежурные достали с рельсов рюкзак, случайно уроненный одним из пассажиров.

Из-за инцидента некоторые горожане опоздали на работу, так как быстро добраться из одного конца города в другой кроме как на метро быстро невозможно.

Впрочем, в самом метрополитене пока информацию никак не комментируют. Сообщений в официальном телеграмм-канале подземки также нет.

Спустя примерно 20-30 минут движение поездов было полностью восстановлено. Пассажиры сообщают, что ситуация нормализовалась и метро снова работает в штатном режиме.

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