Из-за упавшего на рельсы рюкзака на красной ветке петербургского метро стояли поезда
Утренний трафик петербургского метрополитена был внезапно остановлен почти на полчаса. Около 10 утра 6 ноября движение от конечной станции красной линии «Площадь Ленина» и до «Девяткино» было остановлено. Во встречном направлении поезда шли с задержками.
- Поезда встали, говорят о постороннем предмете на путях, - сообщают петербуржцы в соцсетях.
Позднее появилась информация о том, что на «Площади мужества» под поезд мог упасть человек. Очевидцы говорят, что машинист вышел из вагона и смотрит под колеса. В итоге дежурные достали с рельсов рюкзак, случайно уроненный одним из пассажиров.
Из-за инцидента некоторые горожане опоздали на работу, так как быстро добраться из одного конца города в другой кроме как на метро быстро невозможно.
Впрочем, в самом метрополитене пока информацию никак не комментируют. Сообщений в официальном телеграмм-канале подземки также нет.
Спустя примерно 20-30 минут движение поездов было полностью восстановлено. Пассажиры сообщают, что ситуация нормализовалась и метро снова работает в штатном режиме.