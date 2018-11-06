У детской больницы на Васильевском острове прорвало трубу

СЕГОДНЯ 11:26 2018-11-06T11:27:44+03:00

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Вторая за сутки коммунальная авария произошла в Санкт-Петербурге. Поздно вечером 5 ноября на 2-й линии Васильевского острова образовалось нерукотворное «озеро» кипятка. ЧП произошло как раз у въезда в Детскую больницу Святой Марии Магдалины.

- Прорвало трубу на территории 2-й детской больницы на Васильевском острове. Служб пока нет, - писали местные жители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Вырвавшаяся из под земли горячая вода заливала не только дорогу, но и припаркованные на улице автомобили. Сама авария произошла около одиннадцати часов вечера, а ремонт дырявой трубы завершился уже к утру.

Пресс-служба компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», в чьем ведении находятся коммуникации сообщила, что к 7:15 6 ноября ремонт 150-милимметровой трубы был закончен, а теплоснабжение полностью восстановлено.

Напомним, что в тот же день «рвало» и на улице Тельмана. Там специалисты «Теплосети» латали 250-милимметровую трубу.