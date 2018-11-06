2018-11-06T11:50:55+03:00
Происшествия

Полиция поймала мошенника, который перепродал квартиру умершего петербуржца

Собственность на дорогое жилье в центре города было оформлено через наследство
Петр КИБЕР
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Полиция поймала мошенника, который перепродал квартиру умершего петербуржца.Полиция поймала мошенника, который перепродал квартиру умершего петербуржца.Фото: Рамиль ГАЛИ
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Полиция Санкт-Петербурга раскрыло мошенничество с жильем, которое провернул один предприимчивый гражданин. В руки правоохранительных органов попался 55-летний мужчина, который обманным путем завладел квартирой умершего петербуржца.

- Используя поддельное свидетельство о заключении брака между женщиной и скончавшимся в 2014 году мужчиной, имевшим недвижимость на Новоизмайловском проспекте, подозреваемый получил у нотариуса свидетельство о праве на наследство, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

После того, как собственность на квартиру в центре города была оформлена, новоявленных хозяин выставил имущество на продажу и продал жилье ничего не подозревающим покупателям.

Сейчас в отношении нигде не работающего, но оборотистого гражданина возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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