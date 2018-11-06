В Петербурге будут судить троих «полицейских», похитивших человека

СЕГОДНЯ 12:35 2018-11-06T12:36:21+03:00

Мужчину вывезли в Ленинградскую область и требовали у него полтора миллиона евро

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Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по делу трех жителей Северной столицы, которые, прикинувшись полицейскими, похитили человека ради выкупа. С мужчины требовали 1,5 миллиона евро, иначе угрожали убить.

- В октябре 2017 года обвиняемые совершили разбойное нападение на потерпевшего у дома 129 по проспекту Энгельса, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Согласно материалам дела, у мужчины отобрали телефон, документы и ключи от машины. Сам автомобиль отогнали подальше, а похищенного затолкали в микроавтобус с «полицейскими» номерами.

Свою жертву похитители увезли в Ленинградскую область, где держали в одном из частных домов Волосовского района. Мужчину били и угрожали расправой, требуя от него заплатить крупную сумму денег. Через некоторое время похищенному удалось убедить злоумышленников, что он сможет отдать им 140 тысяч евро, но для этого ему надо попасть в Петербург. Те неожиданно согласились.

После того, как мужчину отпустили, он сообщил в полицию и уже настоящие стражи порядка повязали доверчивых злодеев. Теперь им грозят приличные тюремные сроки.