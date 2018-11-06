2018-11-06T12:36:21+03:00
Происшествия

В Петербурге будут судить троих «полицейских», похитивших человека

Мужчину вывезли в Ленинградскую область и требовали у него полтора миллиона евро
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Петербурге будут судить трех «полицейских», похитивших человека.В Петербурге будут судить трех «полицейских», похитивших человека.Фото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по делу трех жителей Северной столицы, которые, прикинувшись полицейскими, похитили человека ради выкупа. С мужчины требовали 1,5 миллиона евро, иначе угрожали убить.

- В октябре 2017 года обвиняемые совершили разбойное нападение на потерпевшего у дома 129 по проспекту Энгельса, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Согласно материалам дела, у мужчины отобрали телефон, документы и ключи от машины. Сам автомобиль отогнали подальше, а похищенного затолкали в микроавтобус с «полицейскими» номерами.

Свою жертву похитители увезли в Ленинградскую область, где держали в одном из частных домов Волосовского района. Мужчину били и угрожали расправой, требуя от него заплатить крупную сумму денег. Через некоторое время похищенному удалось убедить злоумышленников, что он сможет отдать им 140 тысяч евро, но для этого ему надо попасть в Петербург. Те неожиданно согласились.

После того, как мужчину отпустили, он сообщил в полицию и уже настоящие стражи порядка повязали доверчивых злодеев. Теперь им грозят приличные тюремные сроки.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полиция поймала мошенника, который перепродал квартиру умершего петербуржца
У детской больницы на Васильевском острове прорвало трубу
Из-за упавшего на рельсы рюкзака на красной ветке петербургского метро стояли поезда
Малый ракетный корабль «Ураган» вернулся в Петербург после испытаний
Иркутская филармония заплатит 2 миллиона рублей Денису Мацуеву за выступление в Петербурге
Hyundai Creta оказался самым популярным «паркетником» в Петербурге
В Петербурге появился регулярный автобусный рейс в Лаппеенранту и Иматру
Главный тренер СКА Воробьев: Матч с ЦСКА был проигран из-за персональных ошибок
Начало рабочей недели в Петербурге будет дождливым и туманным
ЦСКА дома одержал победу над СКА в регулярном чемпионате КХЛ
Петербург попал в двадцатку самых загрязненных городов Европы
У купчинских карьеров поселился загадочный грызун
На Дворцовой площади карета с лошадьми сбила велосипедиста
В Петербурге и Ленобласти нашли тысячу бутылок алкоголя без лицензии
В сборную России вызвали 5 футболистов «Зенита»
Нападающий ЦСКА рассказал о настрое своей команды перед встречей со СКА
Петербуржец встретил скорую помощь с боеприпасами и угрожал врачу расправой
В Петербурге за хранение наркотиков задержали солистов двух музыкальных групп
В Петербурге ищут поджигателей круглосуточного магазина
Петербург стал самым футбольным городом