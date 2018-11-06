СЕГОДНЯ 13:34 2018-11-06T13:35:07+03:00

В Новгороде задержали двух «решал» из Петербурга. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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Двое петербуржцев – мужчина 48 лет и его 28-летняя напарница, попались в руки оперативников ФСБ в Новгороде. Жители Северной столицы попали в поле зрения правоохранительных органов после того, как предложили местному бизнесмену за взятку «порешать» вопросы по уголовному делу, и «отмазать» предпринимателя. Он согласился для вида и пошел в полицию.

- По версии следствия, 01 ноября 2018 года бывший сотрудник полиции Санкт-Петербурга вместе со своей знакомой, получил у новгородского предпринимателя 500 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба регионального управления Следкома по Новгородской области.

"Решалы" из Санкт-Петербурга задержаны в Новгородской области.

В момент передачи денег предприимчивого петербуржца с его спутницей задержали бойцы ФСБ. Меченые купюры, лежавшие у мужчины в кармане, аккуратно пересчитали и изъяли.

Самих «решал» до суда заключили под стражу. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере».