2018-11-06T14:04:11+03:00
Общество

Петербург стал первым в российском рейтинге энергоэффективности

Итоги инспекции регионов подвело Министерство экономического развития страны
Петр КИБЕР
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Петербург стал первым в российском рейтинге энергоэффективности.Петербург стал первым в российском рейтинге энергоэффективности.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Немного неожиданно, но Петербург возглавил список самых энергоэффективных регионов России. В рейтинге, который опубликован Минэкономразвития РФ, Северная столица опередила не только Москву, ни и признанного лидера – Татарстан. Впрочем, город на Неве лишь подтвердил свой прошлогодний статус.

- В 2016 году первое место было у Ханты-Мансийского автономного округа, второе – у Республики Татарстан, а Санкт-Петербург был третьим. В 2017 году Санкт-Петербург поднялся на первое место и сегодня продолжает удерживать лидерские позиции, - сообщает пресс-служба Смольного.

Стоит сказать, что среди критериев, по которым и выбирают лучшего из лучших, учитывают процентное соотношение зданий с классом энергоэффективности D и выше, долю энергосберегающих уличных светильников, количество светодиодных источников света в освещении бюджетного сектора, число зданий с автоматическими индивидуальными тепловыми пунктами, а также долю многоквартирных домов с приборами учета теплоэнергии.

По трем из этих пунктов Северная столица стала абсолютным лидером, что обеспечило победу и в общем рейтинге.

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