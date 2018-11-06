2018-11-06T14:24:05+03:00
Происшествия

Херсонскую улицу в Петербурге накрыло паром из-за прорыва трубы

Очередная коммунальная авария стала уже третьей за одни сутки
Петр КИБЕР
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На Херсонской улице в Петербурге прорвало трубу. Фото: vk.com/spb_todayНа Херсонской улице в Петербурге прорвало трубу. Фото: vk.com/spb_today
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Потоки горячей воды и клубы пара, образовавшиеся сегодня, 6 ноября, на Херсонской улице в Петербурге, прозрачно намекнули горожанам на еще одну коммунальную аварию, которых в последние сутки было уже две.

- Угол Херсонской улицы и Херсонского проезда. Кипяток хлещет, у хлебозавода прорыв труб, - сообщают местные жители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

К месту аварии прибыли ремонтные и экстренные службы, которые огородили место прорыва, однако бесстрашные петербургские водители, несмотря на почти нулевую видимость все равно пытаются проехать по аварийному участку.

В комментариях пользователи соцсетей шутят, что с таким количеством нерукотворных водоемов на улицах, Петербург скоро станет Венецией, которую на днях как раз затопило.

Напомним, что накануне из-за коммунальных аварий в промоину на улице Тельмана провалилась иномарка, а у въезда в Детскую больницу Святой Марии Магдалины на Васильевском острове образовалось «озеро» кипятка.

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