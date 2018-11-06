В Купчино оторвавшееся у трактора колесо ударило троллейбус
Забавное ДТП произошло сегодня, 6 ноября, в Санкт-Петербурге. В Купчино, славящимся своим «рабоче-крестьянским» криминальным характером, трудяга-трактор «побил» интеллигента-троллейбуса.
- Трактор «дрифтанул» поворачивая с улицы Димитрова на Будапештскую, и у него оторвало колесо, которое попало в троллейбус, - сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Удар был не сильным, однако у трактора от падения кузова на асфальт разбилось и высыпалось на асфальт заднее стекло, а троллейбус получил пару вмятин и грязные брызги смазки - как «крови» из оторванной конечности по всему борту.
По счастью в инциденте никто не пострадал, но пассажирам пришлось выйти и отправиться по делам на другом транспорте, а участникам ДТП – ждать приезда ГИБДД.
Учитывая, что на заднем подвесе у трактора была прикреплена 200-литровая бочка, возможной причиной отвалившегося колеса стал перегруз.