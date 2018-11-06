2018-11-06T14:38:34+03:00
Происшествия

В Купчино оторвавшееся у трактора колесо ударило троллейбус

Курьезный инцидент произошел на пересечении улиц Димитрова и Будапештской
Петр КИБЕР
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В Купчино оторвавшееся у трактора колесо ударило троллейбус. Фото: vk.com/spb_todayВ Купчино оторвавшееся у трактора колесо ударило троллейбус. Фото: vk.com/spb_today
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Забавное ДТП произошло сегодня, 6 ноября, в Санкт-Петербурге. В Купчино, славящимся своим «рабоче-крестьянским» криминальным характером, трудяга-трактор «побил» интеллигента-троллейбуса.

- Трактор «дрифтанул» поворачивая с улицы Димитрова на Будапештскую, и у него оторвало колесо, которое попало в троллейбус, - сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Удар был не сильным, однако у трактора от падения кузова на асфальт разбилось и высыпалось на асфальт заднее стекло, а троллейбус получил пару вмятин и грязные брызги смазки - как «крови» из оторванной конечности по всему борту.

По счастью в инциденте никто не пострадал, но пассажирам пришлось выйти и отправиться по делам на другом транспорте, а участникам ДТП – ждать приезда ГИБДД.

Учитывая, что на заднем подвесе у трактора была прикреплена 200-литровая бочка, возможной причиной отвалившегося колеса стал перегруз.

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