В Петербурге к буяну с гранатой, который хотел взорвать медиков, пришли следователи

СЕГОДНЯ 16:17 2018-11-06T16:17:39+03:00

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Следователи Петербурга начали расследование в отношении 59-летнего местного жителя, который напал на фельдшера «скорой». Мужчине предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям, в числе которых «угроза убийством» и «незаконный оборот взрывчатых веществ и боеприпасов».

Как сообщает пресс-служба следственного комитета Северной столицы, вчера, 5 ноября, нарушитель изрядно выпил. И когда заметил на улице Турку прибывших на вызов врача и фельдшера скорой помощи угрожал им гранатой.

- После задержания мужчины в его жилище были изъяты 10 патронов и указанная граната, - рассказали следователи.

Откуда у буяна арсенал оружия – пока не уточняется.