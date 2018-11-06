В петербургском метро объяснили, зачем так часто ремонтируют эскалаторы

СЕГОДНЯ 17:57 2018-11-06T18:00:37+03:00

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Метрополитен Санкт-Петербурга продолжает рассказывать подробности своей работы. В этот раз в петербургской подземке рассказали, почему так часто ремонтируют эскалаторы. Оказалось, что это запланированные ремонтные работы, которые должны предотвратить технический сбор в механизмах эскалаторов, который в том числе может стать угрозой для жизни пассажиров.

В пресс-службе подземки объясняют: работы в плановом режиме на эскалаторе назначаются после того, как он «пробежал» 150 тысяч километров. Графики ремонта назначаются на год вперед, а учет пройденных километров ведут отдельные специалисты подземки.