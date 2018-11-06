Житель Петербурга устроил резню в салоне красоты

СЕГОДНЯ 18:44 2018-11-06T18:44:38+03:00

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В ноябрьские праздники в Выборгском районе произошло убийство молодой девушки. С ней жестоко расправился ее знакомый. Ворвался в зал во время рабочего дня и нанес более 30 ножевых ранений. Подозреваемого удалось задержать. Возбуждено уголовное дело.

- Мужчине предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения, - сообщили в СУ СКР по Санкт-Петербургу. - Расследование продолжается.

Как рассказали следователи, трагедия произошла днем 4 ноября 2018 года. В один из салонов красоты по Костромскому проспекту пришел подозреваемый. Между ним и его знакомой возникла ссора на на почве личных неприязненных отношений. После этого он набросился на нее с ножом и нанес множественные ранения в жизненно-важные орган. Спасти несчастную не удалось. 33-летняя женщина погибла на месте.

В начтоящее время проводится комплекс мероприятий, назначены необходимые экспертизы.