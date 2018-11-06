За неделю с пляжа в Петербурге собрали 100 кг опасного мусора
176 кубометров наплавного мусора собрали с каналов и рек Северной столицы за минувшую неделю. Как рассказали в пресс-службе комитета по природопользованию Смольного, некоторый мусор убирали по обращениям граждан. Всего таких жалоб за неделю поступило 210.
- Кроме того, 45 раз специалисты выезжали на аварийные ситуации и плановые обследования после их ликвидации. Всего вывезено на утилизацию 109 кг опасных отходов, - рассказали в пресс службе.
Также специалисты ликвидировали разлив нефтепродуктов на парковке, расположенной в районе проспекта Героев и собрали собрано 100 кг нефтесодержащих отходов с береговой полосы загрязнённого нефтепродуктами пляжного песка на территории ООПТ Западный Котлин в районе форта Шанец.