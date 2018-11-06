Брокер из Петербурга получил пять лет колонии

СЕГОДНЯ 20:51 2018-11-06T20:53:40+03:00

Брокер предлагал своим клиентам инвестировать деньги на его же депозитные счета. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Он похитил несколько миллионов рублей

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Брокер из Петербурга, основатель ООО «УК Фонд Магута» ближайшие пять лет проведет в колонии общего режима. Мужчина разработал преступную схему, в которой похитил более пяти миллионов рублей. Прокуратура Петербурга поддержала гособвинение в отношении мужчины.

Как сообщает пресс-служба ведомства, брокер заранее разработал преступный план хищения крупных сумм. Он предлагал своим клиентам инвестировать деньги на его же депозитные счета. Подсудимый предлагал размещать сбережения в различных активах: евро, американских долларах, британских фунтах, золоте. При этом обещав по окончании срока инвестирования возвратить сумму в полном объеме. Однако делать это не торопился.

Один вкладчик потерял 1,8 млн рублей. Другой целых 3,6 млн рублей.

Решением суда брокер не только обязан вернуть похищенное, но и отсидит в колонии пять лет.