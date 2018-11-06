2018-11-06T22:26:40+03:00
Происшествия

Петербургские школьники рассказали, как отравились водкой и наркотиками

После выписки из больницы их ждет комиссия по делам несовершеннолетних
Елена МОЛОДКИНА
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Школьников привезли в больницу с острым отравлением и травмами. Фото: Архив "КП"Школьников привезли в больницу с острым отравлением и травмами. Фото: Архив "КП"
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В последние дни каникул в Санкт-Петербурге в больнице оказались подростки, перебравшие с алкоголем и психотропами. В субботу вечером в тяжелом состоянии госпитализировали 15-летнюю девушку, а чуть позднее - 16-летнего парня.

Уполномоченный по проавам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова выяснила, что произошло. Пострадавшая девушка, придя в себя, рассказала, что родители уехали из города, и она отправилась к подруге. Когда утром подружки-школьницы решили пойти в магазин за пивом, то случайно наткнулись на спрятанный кем-то наркотик. И, недолго думая, употребили его.

Оказавшейся потом в больнице школьнице стало плохо, и она упала, повредив лицо. "Скорую" вызвали друзья.

Что касается 16-летнего парня с черепно-мозговой травмой, то он признался, что пил водку в компании друзей. Ему стало плохо, и он решил пойти домой. Только вот на улице ему стало еще хуже, и он поетрял сознание.

Сейчас школьники в больнице, но их здоровье опасений уже не вызывает.А вот полицейские возьмут их на учет и пригласят на заседание комиссии по делам несовершеннолетних.

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