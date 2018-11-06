Хлеба и зрелищ: Нетрезвый петербуржец украл плазменный телевизор из ресторана быстрого питания

СЕГОДНЯ 22:55 2018-11-06T22:56:10+03:00

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Каких только дельцов ни ловят в Санкт-Петербурге. На днях полицейские задержали вора, вынесшего телевизор из ресторана быстрого питания.

34-летний якобы голодный мужчина под утро 3 ноября зашел в фаст-фуд-ресторан в доме номер 7 на площади Стачек. Был нетрезв. Заметив, что официанты и повара заняты, положил глаз на плазменный телевизор, висящий на стене. Ну и снял его под шумок.

- В полицию обратился администратор ресторана, заявив, что один из посетителей похитил плазменный телевизор "Самсунг". Работник смог описать злоумышленника и указал, в каком направлении тот скрылся, - сообщает пресс-служба УВО ВНГ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники вневедомственной охраны выехали по следу преступника и заметили на Перекопской улице мужчину с телевизором в руках. Как только он заметил патрульный автомобиль Росгвардии, пытался удариться в бега. Но был задержан.