Первая "Ласточка" отправится из Санкт-Петербурга в Карелию уже в апреле

6 Нояб. 23:18 2018-11-06T23:18:45+03:00

Кроме того, от вокзала

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Скоростной поезд "Ласточка" поедет по маршруту Санкт-Петербург - Выборг - Сортавала - Маткаселькя. Ожидается, что все расстояние от конечной станции до конечной поезд преодолеет за шесть часов.

- Вероятность того, что новый маршрут появится в следующем году, очень большая, - говорится в сообщении пресс-службы карельской администрации.

Согласно плану, первая "Ласточка" "пролетит" здесь уже в апреле. Первое время поезд будет ходить по праздникам и выходным.

Кроме общего железнодорожного пути, планируется проложить путь до поселка Рускеала. Автобусы для трансфера от станции Маткаселькя предоставит горный парк "Рускеала".

- Появляется удобный и безопасный маршрут, особенно для детского туризма. Сюда смогут приезжать на "Ласточке" школьники из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, - говорит глава Карелии Артур Парфенчиков.