2018-11-07T07:53:03+03:00
Общество

Прогноз погоды на среду, 7 ноября, в Санкт-Петербурге

В годовщину Октябрьской революции, синоптики обещают горожанам туман, морось и тепло
Петр КИБЕР
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Прогноз погоды на среду, 7 ноября, в Санкт-Петербурге.Прогноз погоды на среду, 7 ноября, в Санкт-Петербурге.Фото: Илья СМИРНОВ
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В Петербурге осень, но не промозглая и холодная, какой она может быть, а теплая и приятная, пусть и с дождями. Увы, ждать заморозков осталось недолго, но пока горожане могут наслаждаться плюсовой температурой.

- 7 ноября в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода. Местами дождь, морось, возможен туман. Ветер южный и юго-западный, слабый. Температура воздуха составит 6-8 градусов выше ноля. Атмосферное давление меняться не будет, - сообщает сайт городского гидрометцентра.

Впрочем, сейчас 7 ноября – обычный рабочий день, ничем не выделяющийся среди остальных, а еще 30 лет назад, ленинградцы внимательнее читали бы прогноз погоды, так как им целый день предстояло провести на шествиях и демонстрациях в честь годовщины Октябрьской революции.

Сегодня выходного по этому случаю не будет, а на митинги выйдут только сторонники идей Ленина. Им, несмотря на оптимистичный прогноз метеорологов, зонтик с собой лучше взять.

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