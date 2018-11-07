2018-11-07T08:14:42+03:00
Общество

Власти Петербурга отказались признавать Финляндский вокзал памятником архитектуры

Присвоить особый статут просили градозащитники, обеспокоенные судьбой здания
Петр КИБЕР
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Власти Петербурга отказались признавать Финляндский вокзал памятником архитектуры. Фото: facebook.com/k.strakhovВласти Петербурга отказались признавать Финляндский вокзал памятником архитектуры. Фото: facebook.com/k.strakhov
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Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга отказал инициативной группе горожан, требовавших признать здание Финляндского железнодорожного вокзала памятником архитектуры.

- Задача - защитить вокзал от бесконечных переделок, от уничтожения уникальных башенных часов, от строительства второго яруса со стоянками и прочих проектов, «всплывающих» в прессе, - написал на своей странице в соцсети помощник депутата Бориса Вишневского Кирилл Страхов.

Основания для того, чтобы считать достаточно современное строение – перестроенный после войны вокзал открыт в 1960 году – памятником архитектуры, по мнению градозащитников, есть.

Во-первых: это первый послевоенный композиционный ансамбль Ленинграда, во-втрорых: здание, построенное по проекту архитектора Николая Баранова является «визитной карточкой» северной части города, ну и в-третьих: сама комиссия КГИОП посчитала, что «Финляндский вокзал относится к числу крупных проектов периода модернизма в Ленинграде» и оценить его значимость трудно лишь на данный момент.

То есть в будущем признание вокзала памятником не исключено. Главное - чтобы к тому времени осталось, что сохранять.

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