Коммунисты Петербурга хотят «приехать» к Смольному на броневике

СЕГОДНЯ 08:36 2018-11-07T08:36:46+03:00

Исторический экспонат, с которого выступал Ленин, пока еще стоит в музее Артиллерии

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Сегодня коммунисты по всей России и ближнему зарубежью будут отмечать свой главный праздник – годовщину Октябрьской революции, которую по-прежнему именуют «великой». И естественно, что Петербург станет главным местом торжеств. Вспомнив о знаковой дате, петербургские «красные» решили забрать из музея Артиллерии один из символов тех событий – броневик «Враг Капитала», с которого в 1917 году выступал Ленин.

- Горком Коммунистической партии «Коммунисты России» (КПКР) резонно предлагает вернуть ленинский броневик на всеобщее обозрение и установить его у Смольного, у исторического здания Штаба Великой Октябрьской Социалистической Революции, - сообщается в заявлении, размещенном на сайте партии.

Глава петербургского отделения КПКР Сергей Малинкович напомнил, что в 2015 году уже приходил в музей с требованием отдать исторический броневик коммунистам, однако получил отказ. Теперь экспонат вновь хотят забрать и поставить перед Смольным, чтобы «надпись «Враг Капитала» соответствующим образом воздействовала на госслужащих, в основном, экономистов».