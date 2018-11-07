2018-11-07T08:59:47+03:00
Спорт

Баскетбольный «Зенит» в Турции уступил местному «Тюрк Телекому»

Это поражение усложнило ситуацию в Еврокубке для сине-бело-голубых
Петр КИБЕР
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Баскетбольный «Зенит» в Турции уступил местному «Тюрк Телекому». Фото: БК "Зенит"Баскетбольный «Зенит» в Турции уступил местному «Тюрк Телекому». Фото: БК "Зенит"
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Петербургский баскетбольный «Зенит» идет в розыгрыше Еврокубка с 50-процентным результатом. В шести проведенных матчах, сине-бело-голубые три раза выиграли и три раза уступили. Последний – вчера, в Анкаре, против местного «Тюрк Телекома».

- Мы лишь временами показывали ту игру, которую должны демонстрировать постоянно, - приводит слова главного тренера петербуржцев Василия Карасева сайт «Зенита».

Причиной проигрыша стало и неуверенное выступление во вчерашней встрече основного разыгрывающего команды Брендона Дженнингса. Американец не показал своего лучшего баскетбола, а партнеры не смогли «вытащить» игру.

Как итог – провалы в первой и четвертой четвертях и итоговый счет 81:75 в пользу хозяев. Этим поражением «Зенит» усложнил себе жизнь в Еврокубке, однако Карасев надеется, что петербуржцы смогут выйти в финальные Топ-16.

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