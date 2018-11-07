СЕГОДНЯ 09:27 2018-11-07T09:28:08+03:00

7 ноября в Петербурге стартует чемпионат мира по прыжкам на батуте. Фото: Федерация прыжков на батуте России

На несколько дней Северная столица соберет лучших прыгунов со всего света

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Сегодня, 7 ноября, в Спортивно-концертном комплексе «Петербургский» (СКК) стартует чемпионат мира по прыжкам на батуте. В течение четырех дней лучшие спортсмены со всего света будут сражаться за звание лучшего. Кроме этого, на петербургских соревнованиях появится и новая дисциплина.

- В четверг, 8 ноября, впервые в истории мировых чемпионатов состоится общекомандный финал, - сообщает пресс-служба Федерации прыжков на батуте России.

Надо сказать, что российские спортсмены по праву считаются одними из сильнейших на планете. Наши прыгуны завоевывали медали Олимпиад и чемпионатов, проходивших в других странах, а теперь постараются сделать это на родной земле.

Но чемпионатом мира, который пройдет с 7 по 10 ноября, международные соревнования не закончатся. После завершения взрослого чемпионата мира, там же, в СКК, с 15 по 18 ноября пройдет и мировое первенство, в котором примут участие юные спортсмены. Всего в Петербург приедут больше тысячи человек.