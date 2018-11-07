У метро «Озерки» в Петербурге сгорела маршрутка

СЕГОДНЯ 10:04 2018-11-07T10:42:12+03:00

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Утром в Петербурге было жарко. У метро «Озерки» полыхал пассажирский микроавтобус. Водитель, машина которого загорелась на ходу, быстро остановился. Испуганные люди успели выпрыгнуть из маршрутки, прежде чем ее полностью уничтожил огонь.

- 7 ноября в 07:35 поступило сообщение о пожаре по адресу: Выборгский район, улица Сикейроса, дом 14, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

Пожарные расчеты прибыли на место буквально за несколько минут, однако этого времени хватило, чтобы от микроавтобуса остался один обгоревший кузов. По официальным сведениям, в 7:55 огонь был потушен, информации о пострадавших нет.

В Петерурге у метро "Озерки" сгорела маршрутка.Видео: "Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Свидетели, снявшие инцидент на видео, в соцсетях рассказывают, что огонь вспыхнул в моторном отсеке и быстро перебросился на салон. От пламени начали взрываться колеса машины, что-то «рвануло» и в салоне, отчего у маршрутки выбило стекла.