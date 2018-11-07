2018-11-07T10:48:58+03:00
Туризм

Из Санкт-Петербурга будут летать самолеты в Измир

Первый рейс запланирован на май 2019 года
Степан СТЕПАНОВ
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Измир станет четвертым летним турецким направлением, связанным прямым воздушным сообщением с Санкт-Петербургом.Измир станет четвертым летним турецким направлением, связанным прямым воздушным сообщением с Санкт-Петербургом.Фото: Александр ГЛУЗ
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С конца мая 2019 года из Санкт-Петербурга появится рейс в турецкий Измир. Boeing 737-800 авиакомпании SunExpress будет летать в турецкий город на берегу Эгейского моря два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям - туда, а обратно - по пятницам и понедельникам.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта Санкт-Петербурга, это направление, как и перевозчик, станут новинками Пулково.

- Соединяя Санкт-Петербург с Измиром, SunExpress предлагает пассажирам новое деловое и туристическое направление, а также возможность продолжить путешествие по широкой маршрутной сети авиакомпании через аэропорт Аднан Мендерес, – отметил коммерческий ди ректор управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы» Евгений Ильин.

Измир станет четвертым летним турецким направлением, связанным прямым воздушным сообщением с Санкт-Петербургом. В летнем сезоне 2018 года из Пулково выполнялись регулярные рейсы в Стамбул, Анталью и Аланью, а также чартерные рейсы в Анталью, Бодрум, Даламан и Стамбул.

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