2018-11-07T11:38:16+03:00
Происшествия

В Петербурге за утро сбили двух женщин, одна погибла

Несколько ДТП, случившихся на дорогах Северной столицы 7 ноября, привели к тяжелым последствиям
Петр КИБЕР
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В Петербурге за утро сбили двух женщин, одна погибла. Фото: vk.com/spb_todayВ Петербурге за утро сбили двух женщин, одна погибла. Фото: vk.com/spb_today
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Утром 7 ноября на дорогах Санкт-Петербурга было неспокойно. Сначала у метро «Озерки» сгорел пассажирский микроавтобус – здесь водитель и пассажиры маршрутки успели выбраться из салона и не пострадали. Чуть позже сразу в двух районах города под колеса машин попали женщины. Одна из аварий закончилась трагически.

- На проспекте Энгельса насмерть сбили человека, - сообщили свидетели аварии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам проезжавших мимо водителей, женщина попала под машину рядом с трамвайной остановкой. Ударом ее отбросило на несколько метров от пешеходного перехода. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.

Другая авария случилась на проспекте Маршала Говорова. Там, напротив торгового комплекса, автомобиль сбил переходившую улицу петербурженку. К моменту приезда скорой, женщина была жива.

Стоит сказать, что оба ДТП произошли в темное время суток, что могло стать одной из причин инцидентов.

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