Эксперты устанавливают причины смерти грудного ребенка в Петербурге

СЕГОДНЯ 12:06 2018-11-07T12:10:04+03:00

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Трагедия произошла накануне в одной из петербургских семей. Около 2 часов ночи 6 ноября мать новорожденной девочки обнаружила своего ребенка бездыханным. Женщина сразу же вызвала скорую помощь.

- На место экстренно прибыла бригада реаниматологов, но, к сожалению, врачи уже ничем не смогли помочь младенцу и констатировали смерть, - пишут «Невские новости».

Позднее в квартиру приехали и представители полиции, которые обязаны отрабатывать все ЧП с малолетними детьми. Эксперты вместе с медиками осмотрели тело девочки, но никаких внешних признаков насилия не нашли.

Мать ребенка также не смогла прояснить ситуацию. В какой-то момент ребенок просто перестал дышать. Возможно, что малышка скончалась от так называемого синдрома внезапной детской смерти, когда у ребенка происходит остановка дыхания.

Сейчас тело девочки отправлено в морг, где судмедэксперты постараются установить причину гибели младенца.