Эксперты устанавливают причины смерти грудного ребенка в Петербурге
Трагедия произошла накануне в одной из петербургских семей. Около 2 часов ночи 6 ноября мать новорожденной девочки обнаружила своего ребенка бездыханным. Женщина сразу же вызвала скорую помощь.
- На место экстренно прибыла бригада реаниматологов, но, к сожалению, врачи уже ничем не смогли помочь младенцу и констатировали смерть, - пишут «Невские новости».
Позднее в квартиру приехали и представители полиции, которые обязаны отрабатывать все ЧП с малолетними детьми. Эксперты вместе с медиками осмотрели тело девочки, но никаких внешних признаков насилия не нашли.
Мать ребенка также не смогла прояснить ситуацию. В какой-то момент ребенок просто перестал дышать. Возможно, что малышка скончалась от так называемого синдрома внезапной детской смерти, когда у ребенка происходит остановка дыхания.
Сейчас тело девочки отправлено в морг, где судмедэксперты постараются установить причину гибели младенца.