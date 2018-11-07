В Петербурге задержали банду обнальщиков

СЕГОДНЯ 12:32 2018-11-07T12:32:33+03:00

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Полиция Петербурга, совместно с коллегами из Ростова-на-Дону провела операцию по поимке группы мошенников, занимавшейся выводом «черных» денег и обналичиванием этих средств. Всего в банду входили около 20 человек.

- По версии следствия, в результате незаконной банковской деятельности участники группы извлекли доход в размере более 13,5 миллиона рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Чтобы пресечь деятельность банды, следователи провели больше 40 обысков в городе на Неве, Ленобласти, Москве и Ростове-на-Дону. Оперативники уже задержали одного дончанина и пятерых петербуржцев.

У них изъяты компьютеры, доступы к системе «Банк-клиент», документы, печати фирм-однодневок и около 12 миллионов рублей наличными. Сейчас в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».