2018-11-07T13:07:49+03:00
Происшествия

Следком начал проверку после обнаружения тел двух девушек в Павловске

Сотрудники ведомства установят, по какой причине погибли молодые петербурженки
Петр КИБЕР
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Следком начал проверку после обнаружения тел двух девушек в Павловске.Следком начал проверку после обнаружения тел двух девушек в Павловске.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Следственное управление СК России по Санкт-Петербургу начало проверку загадочной смерти двух молодых девушек, тела которых нашли 4 ноября в одном из коттеджей в Павловске.

- Погибшими оказались жительницы Петербурга 1996 и 1999 годов рождения. Внешних признаков насильственной смерти не обнаружено, - сообщает пресс-служба Следкома.

Сейчас следователи определяют, была ли криминальная составляющая в гибели девушек. По результатам проверки будет вынесено решение о возбуждении дела или же отказе.

Стоит сказать, что около пяти часов вечера 4 ноября тела 19 и 22-летних петербурженок нашел хозяин коттеджа, у которого группа молодых людей сняла дом на праздники. По предварительной информации ничего подозрительного прибывшие на место ЧП полицейские не обнаружили.

Сейчас трупы направлены в морг для установления точной причины смерти.

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