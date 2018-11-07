СЕГОДНЯ 13:34 2018-11-07T13:35:44+03:00

Контрольно-счетная палата проверит петербургский Центр по борьбе со СПИДом. Фото: Олег УКЛАДОВ

Инспектировать организацию будут вплоть до 26 декабря

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Инспектора Контрольно-счетной палаты (КСП) Санкт-Петербурга начали проверку городского Центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Специалисты КСП будут работать в организации с 7 ноября по 26 декабря.

- Инспектора проверят финансово-хозяйственную деятельность Центра с 2016 года по сегодняшний день, - пишет «Мойка 78».

Основное внимание КСП обратит на траты бюджетных средств, исполнение госзаказа, а также закупки Центра. Руководить проверкой будет главный аудитор палаты Константин Желудков.

Стоит сказать, что Петербургский Центр Центра по профилактике и борьбе со СПИДом был основан в 1989 году для помощи ВИЧ-инфицированным пациентам. Сейчас организация находится в ведомстве городского комитета по здравоохранению.

Напомним, что чуть ранее стало известно о масштабной проверкой КСП петербургского «Горэлектротранса».