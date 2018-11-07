2018-11-07T14:06:48+03:00
Происшествия

Фура и цементовоз загорелись после столкновения под Кингисеппом

Местные жители сообщают о столбе черного дыма и звуках взрыва
Петр КИБЕР
Поделиться:
Фура и цементовоз загорелись после столкновения под Кингисеппом. Фото: vk.com/kingisepp_kngФура и цементовоз загорелись после столкновения под Кингисеппом. Фото: vk.com/kingisepp_kng
Изменить размер текста:

Серьезное ДТП произошло днем 7 ноября при подъезде к Кингисеппу в Ленинградской области. На федеральной трассе «Нарва» столкнулись два грузовика. Фура и цементовоз сошлись почти лоб в лоб. От удара машины вспыхнули.

- На подъезде к Кингисеппу около садоводства «Инвалид» жёсткая авария, горят машины, -пишут водители в соцсетях.

По сообщениям очевидцев аварии, на месте ДТП слышны взрывы, а в небо поднимается столб черного дыма. Из-за столкновения оказалась занята часть обочины, куда вылетели грузовики и одна из полос трассы.

На место уже прибыли полиция, медики и пожарные. Дорожные полицейские организовали движение на месте инцидента, однако из-за аварии на подъезде к Кингисеппу скопилась пробка.

Судьба водителей большегрузов пока неизвестна, нет сведений и о других пострадавших в результате аварии. Сейчас огонь уже потушен. От фуры остался один остов, цементовоз пострадал меньше, но тоже серьезно обгорел.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Смольном собрались лидеры религиозных движений Петербурга
Контрольно-счетная палата проверит петербургский Центр по борьбе со СПИДом
Следком начал проверку после обнаружения тел двух девушек в Павловске
В Петербурге задержали банду обнальщиков
Эксперты устанавливают причины смерти грудного ребенка в Петербурге
В Петербурге за утро сбили двух женщин, одна погибла
Потомок художника Ван Дейка нашел в Эрмитаже картину со «своим» портретом
Из Санкт-Петербурга будут летать самолеты в Измир
У метро «Озерки» в Петербурге сгорела маршрутка
7 ноября в Петербурге стартует чемпионат мира по прыжкам на батуте
Баскетбольный «Зенит» в Турции уступил местному «Тюрк Телекому»
Коммунисты Петербурга хотят «приехать» к Смольному на броневике
Власти Петербурга отказались признавать Финляндский вокзал памятником архитектуры
Прогноз погоды на среду, 7 ноября, в Санкт-Петербурге
Первая "Ласточка" отправится из Санкт-Петербурга в Карелию уже в апреле
Хлеба и зрелищ: Нетрезвый петербуржец украл плазменный телевизор из ресторана быстрого питания
Петербургские школьники рассказали, как отравились водкой и наркотиками
Брокер из Петербурга получил пять лет колонии
В Ленобласти в канализации нашли труп младенца
За неделю с пляжа в Петербурге собрали 100 кг опасного мусора
Житель Петербурга устроил резню в салоне красоты
В петербургском метро объяснили, зачем так часто ремонтируют эскалаторы
В Петербурге к буяну с гранатой, который хотел взорвать медиков, пришли следователи
В Купчино оторвавшееся у трактора колесо ударило троллейбус
Херсонскую улицу в Петербурге накрыло паром из-за прорыва трубы
Петербург стал первым в российском рейтинге энергоэффективности
В Новгороде задержали двух «решал» из Петербурга
В Петербурге будут судить троих «полицейских», похитивших человека