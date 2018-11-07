Фура и цементовоз загорелись после столкновения под Кингисеппом
Серьезное ДТП произошло днем 7 ноября при подъезде к Кингисеппу в Ленинградской области. На федеральной трассе «Нарва» столкнулись два грузовика. Фура и цементовоз сошлись почти лоб в лоб. От удара машины вспыхнули.
- На подъезде к Кингисеппу около садоводства «Инвалид» жёсткая авария, горят машины, -пишут водители в соцсетях.
По сообщениям очевидцев аварии, на месте ДТП слышны взрывы, а в небо поднимается столб черного дыма. Из-за столкновения оказалась занята часть обочины, куда вылетели грузовики и одна из полос трассы.
На место уже прибыли полиция, медики и пожарные. Дорожные полицейские организовали движение на месте инцидента, однако из-за аварии на подъезде к Кингисеппу скопилась пробка.
Судьба водителей большегрузов пока неизвестна, нет сведений и о других пострадавших в результате аварии. Сейчас огонь уже потушен. От фуры остался один остов, цементовоз пострадал меньше, но тоже серьезно обгорел.