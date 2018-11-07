В Смольном собрались лидеры религиозных движений Петербурга

СЕГОДНЯ 14:26 2018-11-07T14:26:38+03:00

Здесь проходит конференция «Традиционные религии - за сильную Россию: религия и политика в многополярном мире»

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В Петербурге начала работу конференция «Традиционные религии - за сильную Россию: религия и политика в многополярном мире», на которую собрались духовные лидеры конфессий, представленных в Северной столице.

- Нам вместе нужно искать новые формы утверждения духовно-нравственных ценностей в обществе, вовлечения в этот процесс молодежи, - приводит слова вице-губернатора города Александра Говорунова пресс-служба Смольного.

По мнению чиновника, именно от будущего поколения зависит жизнь Петербурга и России, поэтому правильное воспитание юных горожан жизненно важный вопрос. Церковь, а точнее все религии города, могут и должны влиять на нравственное воспитание молодежи. Говорунов подчеркнул, что духовные деятели Северной столицы делают много полезного для общества.

Надо сказать, что кроме православной епархии и Духовного мусульманского управления, которые выступили организаторами конференции, в ней приняли участие и представители педагогического университета имени Герцена, которые не понаслышке знают, что такое воспитание молодежи.