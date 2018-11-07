В Петербурге изменятся правила расселения коммуналок

СЕГОДНЯ 17:57 2018-11-07T17:58:26+03:00

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В Петербурге изменится правила расселения коммуналок. Соответствующий указ подписал врио губернатора города Александр Беглов. Согласно обновленному документу, петербуржцы могут рассчитывать на переезд в течение года, если живут в коммуналках 15 и более лет.

Сейчас в Петербурге 71,8 тысяч коммунальных квартир, в которых проживают около 233 тысяч семей. И них 83,7 тысячи семей нуждаются в новом жилье.

Планируется, что в 2019 году из бюджета города на социальные выплаты выделят 3,1 млрд. В этом году материальную компенсацию более 3 млрд рублей получили 2780 тысяч семей.

Ранее "Комсомолка" писали про самую боьшую коммуналку в Петербурге. Площадь квартиры – почти 1248 квадратных метров. Сейчас в ней проживают 50 человек.