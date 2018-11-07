В Петербурге убийц воспитанницы детского дома отправили в колонию спустя 14 лет

СЕГОДНЯ 18:10 2018-11-07T18:11:21+03:00

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Убийство воспитатенницы детского дома произошло еще в ноябре 2004 года. В тот момент Никамагомед Каранаев решил создать банду "черных риэлторов", в которую вошли его приятели Дмитрий Тумин и Дмитрий Блохин. Жертвой преступников и стала воспитательница.

- Мужчины вошли в доверие к воспитаннице одного из детских домов и мошенническим путем завладели ее комнатой, расположенной на Невском проспекте, после чего продал его, - поясняют в ГСУ СКР по Петербургу. - После этого они обманом привезли жертву в одно из садоводств Выборгского района, где задушили и подожгли ее тело. Вернувшись в Санкт-Петербург они получили от Каранаева деньги.

Сейчас суд уже рассмотрел уголовное дело преступников и приговорил организатора банды Каранаева к пожизненному лишению свободы. Тумина ждал не такой жетский приговор, ему предстоит провести в колонии строгого режима 22 года.

Дело Дмитрия Блохина следователи вывели в отдельное производство. Мужчина заключил сделку со следствием.