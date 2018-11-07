2018-11-07T18:11:21+03:00
Происшествия

В Петербурге убийц воспитанницы детского дома отправили в колонию спустя 14 лет

Одному из преступников дали пожизненный приговор
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Убийство воспитатенницы детского дома произошло еще в ноябре 2004 года. В тот момент Никамагомед Каранаев решил создать банду "черных риэлторов", в которую вошли его приятели Дмитрий Тумин и Дмитрий Блохин. Жертвой преступников и стала воспитательница.

- Мужчины вошли в доверие к воспитаннице одного из детских домов и мошенническим путем завладели ее комнатой, расположенной на Невском проспекте, после чего продал его, - поясняют в ГСУ СКР по Петербургу. - После этого они обманом привезли жертву в одно из садоводств Выборгского района, где задушили и подожгли ее тело. Вернувшись в Санкт-Петербург они получили от Каранаева деньги.

Сейчас суд уже рассмотрел уголовное дело преступников и приговорил организатора банды Каранаева к пожизненному лишению свободы. Тумина ждал не такой жетский приговор, ему предстоит провести в колонии строгого режима 22 года.

Дело Дмитрия Блохина следователи вывели в отдельное производство. Мужчина заключил сделку со следствием.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Водителю Mercedes, угробившему в ДТП на Искровском проспекте 4 сотрудников Горэлектротранса, грозит 8 лет
Остановка с крыльями появилась на «Биржевой площади»
Туман накроет Петербург вечером 7 ноября
Петербургский метрополитен выпустит новые юбилейные жетоны
В Петербурге изменятся правила расселения коммуналок
В Смольном собрались лидеры религиозных движений Петербурга
Фура и цементовоз загорелись после столкновения под Кингисеппом
Контрольно-счетная палата проверит петербургский Центр по борьбе со СПИДом
Следком начал проверку после обнаружения тел двух девушек в Павловске
В Петербурге задержали банду обнальщиков
Эксперты устанавливают причины смерти грудного ребенка в Петербурге
В Петербурге за утро сбили двух женщин, одна погибла
Потомок художника Ван Дейка нашел в Эрмитаже картину со «своим» портретом
Из Санкт-Петербурга будут летать самолеты в Измир