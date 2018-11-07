2018-11-07T18:39:41+03:00
Общество

Петербургский метрополитен выпустит новые юбилейные жетоны

Они будут посвящены станциям «Новокрестовская» и «Беговая»
Алена ЧИЧИГИНА
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Петербургский метрополитен выпустит новые юбилейные жетоныПетербургский метрополитен выпустит новые юбилейные жетоныФото: Тимур ХАНОВ
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Коллекционеры потирают руки, совсем скоро их альбомы пополнятся новыми экземплярами. Петербургский метрополитен выпускает новую коллекцию жетонов. В этом году она посвящена двум новым станциям, которые открыли в 2018 году - «Новокрестовская» и «Беговая». Их изображения уже есть в сети, можно оценить, как будет выглядеть новинка.

Как и всегда, эти жетоны изготовят на петербургском монетном дворе. Считай, в соседнем цеху с настоящими мнетами. Напомним, первую лимитированную коллекцию юбилейных жетонов в петербургском метрополитене выпустили в ноябре 2005 года. Тогда городская «подземка» праздновала свое 50-летие.

Набор состоял из восьми экземпляров, каждый посвящен первым станциям: «Автово», «Кировскому заводу», «Нарвской», «Балтийской», «Технологическому институту», «Пушкинской», «Владимирской» и «Площади Восстания». Общий тираж составил 80 000 экземпляров – по 10 000 жетонов каждого дизайна.

С тех пор традицию выпуска юбилейных жетонов в метро Петербурга поддерживают ежегодно.

Новые жетоны будут посвящены станциям метро «Новокрестовская» и «Беговая». ФОТО: пресс-служба петербургского метрополитена Фото: Предоставлено "КП"

Новые жетоны будут посвящены станциям метро «Новокрестовская» и «Беговая». ФОТО: пресс-служба петербургского метрополитенаФото: Предоставлено "КП"

Фото: Предоставлено "КП"

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