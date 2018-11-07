2018-11-07T18:57:09+03:00
Общество

Туман накроет Петербург вечером 7 ноября

МЧС предупреждает о плохой видимости
Степан СТЕПАНОВ
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Сильный туман надвигает на Санкт-Петербург: Вечером 7 ноября погода резко ухудшится.Сильный туман надвигает на Санкт-Петербург: Вечером 7 ноября погода резко ухудшится.Фото: Алексей ФОКИН
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Резкое ухудшение погоды в Санкт-Петербурге ожидается вечером 7 ноября 2018 года. По прогнозам синоптиков, Северную столицу накроет густой туман. С 20.00 до 22.00 видимость будет менее 500 метров. В связи с этим ГУ МЧС по Ленинградской области выпустило экстренное предупреждение для горожан.

В четверг, 8 октября, погода в Санкт-Петербурге существенно не изменится. Будет облачно, местами все тот же туман и морось.

- Температура воздуха в ночь на 8 октября в разных районах будет колебаться от +1 до +6 градусов, днем столбик термометра покажет +8 градусов, - сообщают в пресс-службе регионального МЧС. - Также напоминаем автолюбителям, что ночью и утром на дорогах местами возможна гололедица. Будьте внимательны и осторожны.

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