Остановка с крыльями появилась на «Биржевой площади»

СЕГОДНЯ 19:22 2018-11-07T19:24:09+03:00

Этот рисунок уже второй раз появляется в этом месте

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В Санкт-Петербурге на Васильевском острове на остановке «Биржевая площадь» появились крылья. Рисунок - дело рук уличных художников, который очень не понравился коммунальщикам. Картина на стекле остановки продержалась менее суток, после чего его стерли.

Отметим, что крылья на этой остановке появились тут не первый раз. В 2012 году их уже рисовал здесь местный граффитист Паша 183 в рамках своего проекта «Питер — город ангелов».

В 2013 году петербургский Бэнкси умер при загадочных обстоятельствах, но его дело до сих пор живет благодаря друзьям. Они, собственно, и решили повторить крылья на остановке - в память о Павле.

- Эта работа воспроизводит проект Паши 183: мы сделали ее точно на том же месте, где в 2012 году ее впервые выполнил автор, - признались уличные художники.