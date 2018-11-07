2018-11-07T19:28:58+03:00
Происшествия

Водителю Mercedes, угробившему в ДТП на Искровском проспекте 4 сотрудников Горэлектротранса, грозит 8 лет

В Петербурге начались слушания по громкому делу [фото, видео]
Алена ЧИЧИГИНА
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Начались слушания дела по ДТП на Искровском проспекте, где из-за пьяного водителя погибли 4 сотрудника Горэлектротранса. ФОТО: ДТП и ЧП Санкт-ПетербургНачались слушания дела по ДТП на Искровском проспекте, где из-за пьяного водителя погибли 4 сотрудника Горэлектротранса. ФОТО: ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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В Невском районном суде Петербурга приступили к рассмотрению дела о громком ДТП. Год назад по вине пьяного водителя "Мерседеса" погибли 4 сотрудника Горэлектротранса.

Напомним, авария произошла ранним утром 2 декабря 2017 года. На перекрестке Искровского проспекта и улицы Подвойского дорогая иномарка проехала на красный сигнал светофора и врезалась в минивен Горэлектротранса. От удара служебная машина перевернулась, погибли 4 человека. Водитель "Мерседеса" сбежал с места ДТП. Нашли его в диване у родственников спустя несколько дней. Во время ареста виновник аварии утверждал, что ведет трезвый образ жизни и не пьет ничего крепче витаминов, а свое поведение объяснял тем, что потерял самоконтроль из-за шока. Однако после опросов друзей и персонала кафе у следователей появились основания утверждать, что мужчина сел пьяным за руль. Больше полугода длилось расследование и вот суд.

- Сторона обвинения просила назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 2 месяца в колонии общего режима, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. - Сторона защиты несоглашается с квалификацией статьи, доказывая, что волитель все-таки не был пьян, а просто "отвлекся и врезался". Просила суд учесть все смягчающие обстоятельства. Потерпевшие просили назначить максимально возможное наказание.

В ближайшее время суд вынесет приговор.

Видео с места аварии в Санкт-Петербурге 02.12.2017.

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