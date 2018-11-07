Лига Европы: «Зенит» сыграет с «Бордо» без Дзюбы

7 Нояб. 21:58 2018-11-07T21:58:05+03:00

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Сергей Семак, возглавив «Зенит», ввел правило секретности. Если раньше на официальном сайте клуба публиковался состав, который отправляется на матчи, то теперь в этих случаях подается лишь сухая заметка о вылете «Зенита» в город очередного матча. Зато с такой системой у сине-бело-голубых повысились шансы разрывать информационное пространство сенсациями.

Сегодня в Бордо, на пресс-конференции накануне матча 4 тура Лиги Европы с одноименной командой выяснилось, что во Францию «Зенит» прибыл без… Артема Дзюбы и Бранислава Ивановича. Оказалось, что нападающий получил в воскрестном матче с «Ахматом» травму, и с тех пор еще не тренировался. А 34-летний Иванович остался в Петербурге по другой причине:

- Оставили Бранислава дома, потому что ему сейчас очень сложно, - сказал Сергей Семак на пресс-конференции. - Он часто играет без замен, на него выпадает большая нагрузка, вот и приняли решение дать Ивановичу передышку.

Добавим, что не сыграет завтра с «Бордо» и защитник Евгений Чернов. Но причина тому – банальная. Чернов просто для участия в Лиге Европы не заявлен. А все остальные футболисты, по словам Семака, к матчу готовы.

Напомним, что встреча «Бордо» - «Зенит» состоится 8 ноября в Бордо на стадионе «Матмут Атлантик». Начало – в 23 часа по московскому времени.