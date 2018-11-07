Из-за подозрительного предмета "Владимирская" не работала полчаса

7 Нояб. 23:02 2018-11-07T23:02:01+03:00

Ничего опасного в забытых вещах не нашли

Изменить размер текста: A A

В среду вечером в Санкт-Петербурге закрывали станцию метро "Владимирская". Не планово, а из-за очередного бесхозного предмета.

- В 21:19 "Владимирская" закрыта. Поезда следуют мимо, - сообщили в пресс-службе подземки.

Пассажиры, недолго думая, направились на соседнюю "Достоевскую". Другие решили пересесть на наземный транспорт, а кто-то и вовсе отправился пешком до ближайшей станции красной ветки - "Пушкинской".

- Ну вот, только дошли, а "Владимирскую" открыли, - сетуют отправившиеся пешком петербуржцы.

Но зато не пришлось стоять перед закрытыми дверьми и ждать открытия. На улице уже довольно-таки холодно, вечером термометр показывал около 4 градусов.

Как сообщили в метро, "Владимирскую" открыли всего через полчаса после начала проверки. Ничего опасного в забытых вещах не нашли.