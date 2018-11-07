Неизвестные рабочие сливали странный раствор в Обводный канал

7 Нояб. 23:35 2018-11-07T23:35:26+03:00

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Обводный канал все стерпит. Так решили петербургские рабочие и открыли "трубу", через которую неизвестный раствор лился прямо в воды канала.

Обводный.

-Бедный канал, - подписал свое видео Артем Артемов.

-Бедная экология, - поддержали его подписчики группы "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" ВКонтакте.

Правда, большинство из них ничуть не удивились происходящему. Мол, Обводный испокон веков был сборищем всякой невидали, и с предприятий в него сбрасывали отходы, да одна свалка снега чего стоит.

Один из участников сообщества огорчился, что рыбалка в канале теперь напрочь испорчена. Но нашлись и те, кто не увидел на видео ничего ужасного, якобы это ил обычный, вода песок и органическое вяжущее вещество.

Что же на самом деле выливали рабочие в канал, пока не известно.