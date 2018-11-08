Ночью в Купчино сгорели четыре машины
Всполохи пламени и громкие хлопки разбудили минувшей ночью жителей Фрунзенского района Санкт-Петербурга. Это у дома номер 7 корпус 1 по проспекту Славы полыхали припаркованные автомобили.
- 8 ноября в 2:36 поступило сообщение о пожаре, на место выехали 2 автомобиля и 9 человек личного состава, - сообщает пресс-служба регионального управления МЧС по Петербургу.
По прибытии на место ЧП огнеборцы увидели, что вовсю полыхают три легковушки. Еще одна, соседняя, тоже немного «подгорает». За полчаса бойцы противопожарной охраны справились с возгоранием, однако спасти автомобили не удалось. «Киа», «Пежо» и отечественная «Лада» сгорели полностью, а «Рено» - наполовину.
В соцсетях местные жители пишут, что многие люди вышли на улицу, чтобы попытаться растащить машины, однако огонь был уже сильный, поэтому горожанам оставалось только ждать пожарных и надеяться, что пламя не пойдет дальше гулять по двору.
По счастью, в ЧП никто из людей не пострадал.