Ночью в Купчино сгорели четыре машины

СЕГОДНЯ 07:47 2018-11-08T07:47:42+03:00

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Всполохи пламени и громкие хлопки разбудили минувшей ночью жителей Фрунзенского района Санкт-Петербурга. Это у дома номер 7 корпус 1 по проспекту Славы полыхали припаркованные автомобили.

- 8 ноября в 2:36 поступило сообщение о пожаре, на место выехали 2 автомобиля и 9 человек личного состава, - сообщает пресс-служба регионального управления МЧС по Петербургу.

По прибытии на место ЧП огнеборцы увидели, что вовсю полыхают три легковушки. Еще одна, соседняя, тоже немного «подгорает». За полчаса бойцы противопожарной охраны справились с возгоранием, однако спасти автомобили не удалось. «Киа», «Пежо» и отечественная «Лада» сгорели полностью, а «Рено» - наполовину.

В соцсетях местные жители пишут, что многие люди вышли на улицу, чтобы попытаться растащить машины, однако огонь был уже сильный, поэтому горожанам оставалось только ждать пожарных и надеяться, что пламя не пойдет дальше гулять по двору.

По счастью, в ЧП никто из людей не пострадал.