Станцию метро «Горный институт» не переименуют в честь Собчака

СЕГОДНЯ 08:06 2018-11-08T08:06:51+03:00

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В ближайшее время в Петербургском метро не появится станции, названной в честь первого мэра города Анатолия Собчака. Топонимическая комиссия отклонило предложение, в котором его вдова Людмила Нарусова предлагала переименовать будущий «Горный институт».

- Предложение о переименовании станции в «Площадь Анатолия Собчака» топонимическая комиссия сегодня отклонила, - сообщил на своей странице в соцсети депутат петербургского ЗакСа Алексей Цивилев.

При этом комиссия не отказалась от идеи увековечить имя первого лениградского и петербургского мэра. Возможно, что в честь Собчака назовут одну из других перспективных станций подземки.

Напомним, что «Горный институт» на Васильевском острове должен стать следующей после «Театральной» остановкой на правобережной (оранжевой) линии метро. Пока срок пуска в эксплуатацию намечен на конец 2019 года, однако он может быть перенесен, что случалось уже неоднократно.